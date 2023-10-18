一名網友最近家裡要換冰箱，由於冰塊需求量大，考慮有製冰功能的，不過價錢比普通冰箱貴了約2萬元，他好奇詢問「不知道CP值高不高？」許多網友大讚，常要加冰塊絕對值得，「用過真的回不去」；另外有人建議買小製冰機CP值更高，「一台3000以內，每天早上起床或下班回家電插下去，整個晚上冰塊無限量！」

一名網友在批踢踢發文表示，最近家裡要換冰箱，因為平時很常使用冰塊，想換一台可以製冰的，不過查看有這功能的冰箱一台都要多2萬元，讓他有點猶豫，因此尋求鄉民意見「冰箱自動製冰塊功能好用嗎？CP值高不高？」

用過的網友都大推，「常要加冰塊絕對值得」、「生活方便很多」、「超讚！冰塊都超乾淨」、「好用啊，根本必備神器吧」、「超級無敵實用，不用手動轉冰塊，不用擔心冰塊不夠用，一整盒冰塊自由，真的用過就回不去了！」

也有人認為沒必要，「2萬可以做其他很多事」、「加水盒就很好用了」、「自己一人用量不大，不需要吧！」

原PO因為價錢關係猶豫，有網友推薦他可以買小型製冰機，「買一台3000以內的小製冰機，每天早上起床或是下班回家電插下去，整個晚上冰塊無限量」、「製冰機才幾千塊，2萬好貴」。