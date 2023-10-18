陳漢典今年再以《綜藝大熱門》入圍第58屆金鐘獎「綜藝節目主持人」，工作穩定的他，談到感情時，坦言已經單身3年，即將40歲的他更時不時被爸爸暗示該成家、生小孩了。

陳漢典不排斥將來閃婚。（羅永銘攝）

陳漢典說，哥哥、嫂嫂前陣子生了小侄子，現在共育有2個小孩，所以爸爸常會開玩笑說：「不要光說不練，哥哥2：0，你要被完封囉！」他則開玩笑回嘴，說不准將來哪天他會逆轉勝。

陳漢典希望能與另一半聊得來。（羅永銘攝）

他坦言，前幾年的確有遇到「對的人」，但可惜是在「不對的時間」相遇，最後只能錯過彼此，「我也不是挑，只是緣分還沒到，我也一直在等對的人出現」，對另一半的標準？他說最重要的就是順眼、聊得來，「每個人都是外貌協會，畢竟情人眼裡出西施，一定要覺得對方順眼、好看才會吸引到我，她散發出來的魅力我就會覺得很迷人，但可惜現在沒有遇到」。他也不排斥將來閃婚，表示任何事情都有可能會發生。

陳漢典將於月底發行新歌。（羅永銘攝）

時隔5年，陳漢典將於10月25日發行新單曲〈SOLO SO LONG〉，挑戰「帥騷」風格，「走原子中年路線，讓人家看到40歲男人的成熟樣貌，不是毛躁的小屁孩，跟日常我在節目上的樣子不一樣，算是我私下的面貌」。除了主持、歌曲，陳漢典希望能再接演戲劇以及電影，「希望能多一點時間去拍戲，任何角色我都不排斥」。

陳漢典希望將來多接觸戲劇演出。（羅永銘攝）