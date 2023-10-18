坊間流傳喝咖啡配上維生素B群，提神效果更好，這是否為真？對此，敏盛醫院研究副院長江坤俊說明，咖啡有利尿效果，而B群屬於水溶性，若同時補充就會使B群加速排出體外，建議兩者應間隔1～2小時，才有較好的提神效果。

江坤俊在《江P醫件事》分享飲用咖啡的注意事項。首要先了解為何咖啡因有提神效果，他說明，當身體很疲倦時，大腦會分泌腺苷，而大腦內有腺苷的接受體，當腺苷與腺苷的接受體結合，就會產生強烈的睡意，越疲倦，腺苷就會分泌越多，也會越想睡覺。

江坤俊接著說道，咖啡因的結構與腺苷類似，因此喝咖啡時，腦內的咖啡因濃度上升，進而與腺苷競爭腺苷的接受體，因此就不會感到疲倦，達到提振精神的作用。

然而，為何有些人喝咖啡卻沒有提神效果？江坤俊指出有3個原因，第1為每個人的大腦結構不同，有些人即使喝咖啡，咖啡因卻無法有效與腺苷接受體結合；第2是咖啡因需要藉由肝臟代謝，有些人天生肝臟代謝能力強，咖啡因很快就被代謝掉；第3由於咖啡因佔去腺苷接受體的位置，讓人強制保持清醒狀態，但過程中消耗大量維生素B群，在此情況下，補充咖啡因僅能達到短暫成效。

至於若在飲用咖啡時，配上維生素B群，是否會有更好的提神效果？江坤俊表示，這絕不是好方法，因為咖啡具有利尿效果，而B群屬於水溶性的，兩者一起補充時，B群就會隨著尿液排出體外。正確的方式應是，喝咖啡跟補充B群要間隔1～2小時，才會有比較好的效果。

雖然許多人都喜歡喝咖啡，但江坤俊提醒，若患有胃食道逆流等腸胃疾病者，以及心血管疾病和膽結石患者，其實不太適合喝咖啡。至於常聽到患有骨質疏鬆及缺鐵性貧血者也不適合喝咖啡，因為咖啡因會抑制鈣、鐵吸收，他則認為，只要適當補充鈣與鐵質，對吸收並不會引起太大影響。