NONO陳宣裕遭網紅「小紅老師」控告性侵、騷擾她及多名年輕女子，台北地檢署8月3日首度傳喚NONO，訊後諭令NONO以50萬元交保後，因檢察官陸續傳喚多名被害人查證，認為再度傳喚NONO調查必要，北檢18日上午二度傳喚NONO訊問調查中，據悉，NONO依舊否認涉犯妨害性自主等犯行。

據了解，台北地檢署迄今接獲出面提告的被害人已超過10人，但檢方為免當事人困擾及偵查不公開，不便透露目前提告人數。

本案源於一名女模6月19日在網路爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO回應「沒有印象」後，網紅小紅老師開記者會，說明她遭NONO伸狼爪的經過，也爆料其他女性受害過程。

小紅老師6月29日於臉書發文，不滿NONO不承認、不道歉，痛批NONO「截至目前的加害者，就屬你最可恥」，隔天就到北檢提告NONO。她說，至少超過25人受害。

北檢8月2日指揮台北市警婦幼警察隊兵分3路搜索NONO住處、公司，查扣手機及筆電等證物，並將NONO移送北檢複訊。

NONO住處與公司遭到搜索時，他看見大陣仗警方仍神情自若、情緒平穩，僅說「遲早要面對」，還淡定問「是不是可以請律師？」檢警搜索後查扣手機、筆電等物，警方將還原手機、筆電內部資料，釐清NONO與被害人相關對話紀錄。

據了解，NONO對於性騷、性侵指控一概否認，檢察官訊後認為他涉嫌重大，但無羈押必要，諭知NONO以50萬元交保，並對NONO發出犯罪被害人保護命令，禁止他接觸、騷擾被害人。

小紅老師得知NONO以50萬元交保後，坦言「無法接受」，並再怒控NONO至今沒有道歉：「我以為陳先生已經深思熟慮準備應答，但直到現在，我們依舊沒有得到任何公開道歉，陳先生也閉口不答堅持不承認。」

她說，雖然NONO交保結果不是很讓人滿意，但至少是一個開始。正義可能稍微迷了路，但它總會到達終點，並表示將來不管面對多艱難的情況都絕對不會放棄。

北檢在傳喚諭令NONO交保後，又陸續傳喚多名被害人查證，因此在今天上午再開庭傳喚NONO到案說明。

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