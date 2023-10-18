亞洲舞王羅志祥（小豬）歷經和前女友周揚青分手風波後，近期終於重返大陸表演，不僅參與央視中秋文藝晚會，下半年更在深圳、廣州、重慶、南京、上海開演唱會，他將於當地時間17日在加拿大溫哥華開唱，稍早他曬出剛起床照片，直言被自己嚇一大跳，眼睛突然腫成一大一小，招牌帥臉出現危機，幸好緊急敷眼後目前已經恢復。

羅志祥於當地時間10日、17日於加拿大溫哥華、多倫多舉行兩場演唱會，今稍早他發文說：「剛剛我真的大尖叫了，我剛起床照鏡子發現我眼睛突然變一單一雙，真的原地嚇到內，好險經過了敷眼現在恢復了，今晚演唱會見囉！」照片中可見他頂著一頭金髮，一臉茫然的樣子，一邊眼皮浮腫變成下垂眼，像是被揍過一樣，引來網友笑說：「事實證明你的雙眼皮不是割的」、「原相機欸，連毛孔都拍出來了」、「盲猜加拿大現在下午」、「我感受到了歲月的滄桑」。

羅志祥帥臉崩壞。（圖／翻攝自羅志祥微博）

今年7月羅志祥在小巨蛋開唱後，便宣布在疫情解封後將首度回到大陸巡演，跟久違的歌迷見面，他當時表示在大陸的演唱會將比照台北，經典歌必備外，也會演出舞曲、快歌，很期待到機場看到過去接機的歌迷，很讚賞大家的秩序，也很想念當地的美食。

而羅志祥先前開演唱會爆出媽媽身體不舒服，瞞著他偷偷住院，但最後還是被羅志祥發現，9月底羅志祥辦員工旅遊，砸了上百萬住海景飯店到沖繩度假4天3夜，羅媽媽也前往，羅志祥更牽著媽媽的手登機幫忙提伴手禮，可見母子情深，經紀人小霜則回應先前中秋節小豬有帶媽媽去吃燒肉，「（羅）媽媽身體好多了，一切穩定開心。」