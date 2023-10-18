花蓮19歲吳姓女子昨深夜騎機車載著32歲劉姓男子，疑因操作不當，車子失去平衡，2人不慎從機車跌落，頭部撞擊人行道燈桿且失去呼吸心跳，經送醫搶救，仍因頭部重創不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

離奇！ 擦撞路緣騎士與乘客摔落機車，頭部撞擊路燈傷重不治。

花蓮昨深夜發生一起離奇死亡車禍！19歲吳姓女子當時騎機車載著32歲劉姓男子，疑因操作不當，機車擦撞路緣後，2人失去平衡不慎從機車跌落，頭部撞擊人行道燈桿失去呼吸心跳，經送醫搶救，仍因頭部重創不治；詳細車禍原因待警方釐清。

吳女昨晚11時許騎乘機車載著劉姓男友人沿吉安鄉中山路一段往中山路二段東往西方向行駛，經過鐵路平交道、宜昌國小圍牆旁時，吳疑因車速過快且操作不當失去平衡，機車先是擦撞路緣，車匡因摩擦不斷噴出火光，接著2人直接從車上跌落並撞擊人行道上的燈桿。

未料因撞擊力道大，2人頭部受創倒臥路旁，警消獲報趕往現場，發現2人均失去心跳呼吸，實施心肺復甦術搶救後，分別將頭部受傷的劉男送往門諾醫院急救，吳女則因頭部、頸部受傷，送往慈濟醫院急救，2人最後仍因頭部重創宣告不治。

經查，吳女持有正常駕照，經實施抽血酒測檢驗值為0，警方初步研判吳女疑駕駛操作不當，機車擦撞路緣失去平衡，人從機車上跌落後重撞燈桿以致頭部重傷，不過仍將持續調閱附近路口的監視器，釐清車禍發生原因。