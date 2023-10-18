高股息ETF是存股族最愛，首檔訴求每月配息的復華台灣科技優息(00929)，掛牌以來掀起旋風，受益人數與市值規模同步飆升。投信業者搶搭「月月配」熱潮，本月有3檔新募集ETF採月配機制，分別是國泰10Y+金融債(00933B)、中信成長高股息(00934)、台新臺灣永續高息中小型(00936)。後2檔都是屬於台股高股息ETF類型。

00934、00936在11月陸續掛牌上市後，加上00929，台股月配高股息ETF將有3檔。這3檔ETF除了訴求高股息、月月配之外，選股邏輯各具特色。009295大指標著重穩定度，00934納入成長因子、00936則強調中小型股的規模因子。

00929成分股有40檔，清一色是科技股，在市值前200大之中，通過ROE、波動度、殖利率、長短期本益比乖離、股息變異性、財務指標等篩選，每年僅一次定期審核。

00934成分股有50檔，1年調整2次，最特別的是，2次調整成分股採取的因子權重不同，在4月除權息旺季來臨前，加重股息因子以獲取高殖利率；在9月除權息季結束後，則加重成長因子，賺取資本利得。

00936成分股30檔，選股排除市值前50大，以中小型股為主，須為「台灣永續評鑑」評等為BBB級以上之公司、近2年ROE須為正數，每年6、12月進行2次成分股定期審核。

00929採配息平滑化策略，上市5個月以來，已連續4個月配息0.11元，殖利率穩穩在7%以上。每月穩定的平滑化配息策略，對於需要穩定現金流的投資人非常有幫助，持有100張00929，每個月可拿到1.1萬元的配息，以目前股價月均價約17.5元計算，需投入175萬元，資金門檻比投資小套房甚至停車位更低。

如果想要每月配息達到3萬元，相當於另外一份薪水收入，大約需持有273張，以目前股價月均價約17.5元計算，投入資金約478萬元。等於不到套房的成本，卻收公寓的租金。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。