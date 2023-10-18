台積電放棄進駐龍潭園區3期計畫，前行政院長蘇貞昌酸「選對人很重要」。桃園市副市長蘇俊賓說，濃縮成簡單政治口水，有失前行政院長的風格。（賴佑維攝）

台積電放棄進駐龍潭園區3期計畫，綠營猛攻桃園市政府，前行政院長蘇貞昌更酸「選對人很重要」。桃園市長張善政表示，產業發展是國家長遠大計，淪落到政治口水是非常糟糕的事情，他以前行政院長身分呼籲前院長，應該發揮院長高度不要淪為政治口水。

台積電不來龍潭，綠營批是市府趕走台積電。張善政18日出席市政會議前受訪，他表示，從楊梅、龍潭、平鎮建立產業軸帶，是他選舉時提出非常重要的政見，而新竹科學園區管理局準備在龍潭科學園區進行擴建，這是非常樂見的事情，桃市府內部也已經啟動在龍潭周邊區域長遠開發的規畫，所以說市府阻擋或是趕走台積電是非常荒謬的事情。

張善政表示，這麼大的計畫，地方溝通本來就要花時間，老實說現在這個時間完成地方溝通並不足夠，不過台積電已經說不來了，竹科管理局仍準備擴展龍潭科學園區。他說，將來市府會積極配合竹科管理局，讓龍潭科學園區繼續發展，同時照顧在地居民權益，讓其權益不受到影響。

對於綠營批評，張善政回應，不管是蘇貞昌或是民進黨的言論都是政治口水，他呼籲所有政治人物，產業發展是國家長遠發展大計、非常嚴肅的課題，要淪落到政治口水是非常糟糕的事情。張善政特別點名蘇貞昌，他說，以前院長身分呼籲前院長，應該發揮院長高度，以國家產業發展為重點，不要淪於政治口水。

副市長蘇俊賓也說明，國科會跟桃園互動非常多，相信不管行政院、國科會都有感，桃市府絕對是積極配合促成台積電到龍潭。而綠營把他廉價消費成張善政把台積電推出桃園、趕走台積電，側翼消費講這些話就算了，堂堂前行政院長身分配合暗酸指「選對人很重要」大可不必。蘇俊賓又說，基本上這麼重大的投資，對台灣、桃園都應該非常謹慎看待，濃縮成簡單政治口水，有失前行政院長的風格。