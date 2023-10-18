立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部審議最低工資法。（林良齊攝）

蔡英文總統2016年勞工政見之一為「最低工資法」，勞動部也在2019年預告，但送進行政院後就遲遲沒有下聞，近日民進黨總統參選人賴清德再度提出最低工資法，行政院立刻排審並送入立法院審議，對此，「選舉萬歲」，國民黨立委林為洲表示，去年早就排審最低工資法，且勞動部預告的版本與送進立院的版本並無太大差異，選舉是改革最重要的推手。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部審議最低工資法。

林為洲在逐條審查時表示，蔡英文2016年就承諾要制定最低工資法，但等了7年半後才送到立法院，且行政院送到立法院來的版本，與勞動部預告的版本，並沒有什麼不同，無非是「選舉萬歲」，就是賴清德再度提到最低工資法才會加速程序處理。

「盼最低工資法盡速通過」，國民黨立委溫玉霞提及，只有選舉才會積極的推動立法，目前的行政院版本跟預告版本有什麼不一樣的地方嗎？

勞動部部長許銘春表示，最低工資法預告在2019年就送進行政院，也有很多立法委員參採此版本，但各界希望有更多指標入法，行政院希望更周全、合諧。