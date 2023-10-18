周三香港恆生綜合指數早盤下跌68點或0.4%，為17705點。國企股(H股)跌0.2%。科技指數跌1.3%。
美國政府宣布收緊對中國的晶片出口供應，市場憧憬本地的生產增加，中芯國際早盤大漲3.4%，華虹半導體也上漲1%。半導體類股也大漲1.3%。
網路科技股普遍下滑，網易和京東跌約3%，百度跌逾2%，騰訊跌1.1%，阿里巴巴跌0.9%。
比亞迪公布第三季獲利年增超過一倍，淨利首度突破百億人民幣，早盤股價大漲6.1%。
聯想大跌10%，為表現最差藍籌股。
美國零售銷售表現強勁，歐美債息明顯攀高，抑制了市場情緒。港股低開45點或0.25%。
周三香港恆生綜合指數早盤下跌68點或0.4%，為17705點。國企股(H股)跌0.2%。科技指數跌1.3%。
美國政府宣布收緊對中國的晶片出口供應，市場憧憬本地的生產增加，中芯國際早盤大漲3.4%，華虹半導體也上漲1%。半導體類股也大漲1.3%。
網路科技股普遍下滑，網易和京東跌約3%，百度跌逾2%，騰訊跌1.1%，阿里巴巴跌0.9%。
比亞迪公布第三季獲利年增超過一倍，淨利首度突破百億人民幣，早盤股價大漲6.1%。
聯想大跌10%，為表現最差藍籌股。
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