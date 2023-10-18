被視為政策立場中立偏鷹的卡什卡里今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有表決權，他在這場談話中並未提及聯準會是否應再次升息，也沒有提出他對宏觀經濟前景的看法。

卡什卡里在上周曾表示最近長期公債殖利率急升，意味著聯準會可能不需要進一步大幅升息，但現在還難以斷定。而在9月底，他則採取偏向鷹派的立場，稱美國的經濟韌性驚人，為了讓通膨回落到2%目標，聯準會可能需要進一步提高借貸利率，並維持高利率一段時間。