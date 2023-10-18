美國商務部17日宣布，計劃限制向大陸出售更先進的人工智慧晶片，衝擊輝達等晶片股周二股價大跌，天風國際證券分析師郭明錤對此發表看法指出，美廠英特爾可能是美國晶片新禁令的最大輸家。

郭明錤在社群平台X發文表示，英特爾可能是美國新禁令的最大輸家，主要原因在於，英特爾第二代Gaudi深度學習加速器Habana Gaudi2，該產品的客戶主要來自大陸。

至於對其他美國晶片廠的影響，郭明錤說，由於超微目前的主要客戶是北美的CSP/服務平台供應商，因此，如果美國進一步限制大陸AI晶片銷售的政策衝擊超微股價下跌，反而提供了短線的買點。

至於輝達，郭明錤則認為，有鑑於大陸客戶對人工智慧晶片的強勁需求，新禁令無疑對輝達產生了負面影響，需要密切關注非大陸客戶的需求，是否能夠抵消新禁令的影響。根據他的最新調查，輝達內部已在針對美國可能進一步禁止銷售L40S擬定新措施。