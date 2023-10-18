藍白僵局！金溥聰強硬喊「不用談下一步」 柯辦「失望錯愕」：他到底代表誰？ @ChinaTimes

藍白陣營為人選產生方式陷入僵局。侯友宜競辦執行長金溥聰說若只有二選一就不用談下一步，他會等民眾黨確認黃珊珊的意見是否代表民眾黨、代表柯文哲，再做決定。柯辦今反嗆，對於金的說法，感到失望、錯愕，黃珊珊當然有獲得完全授權，反而是金一下說要談，一下又說沒有下一步，「我們才更覺得你有沒有得到完全授權，你到底代表誰？」

柯辦發言人戴于文今天上午受訪指出，有關昨天金溥聰說法，感到相當失望、錯愕，實在不知道金溥聰代表誰啦，一下說要談，一下說沒有下一步；一下說有善意，一下又說不用再談，這我們也是相當錯愕，也對於現在的局勢感到相當失望。

針對侯辦質疑黃珊珊代表民眾黨柯辦或柯文哲，戴于文反酸，「我們也很困惑」，黃珊珊代表柯文哲也代表民眾黨，這是全台灣人都知道的事情，「我們也很疑惑，為什麼金執行長會有這樣的問題，不知道他哪裡理解上面有困難還是什麼問題」。

戴于文強調，黃珊珊當然有獲得完全的授權，反而是金溥聰一下說要談，一下又說沒有下一步，「我們才更覺得你有沒有得到完全授權，你到底代表誰？」

戴于文也說，對於折衷方案的部分，民眾黨認為跟比例沒有關係，主要是國民黨提出的方案，是可行性有問題，時效性沒辦法達成，就不要再講科學的有效性、可信度，這些必須經過社會大眾檢驗，這跟比例沒有關係，不會因為變成50％，時間就可以節省一半、可信度就一倍，這不是簡單數學問題。

若一直沒辦法見面是否代表破局？戴表示，柯辦非常有彈性、善意，昨天已經提出A案，B案，一個是國民黨、一個是民進黨版本，不只可以二選一，裡面內容可以談，包括民調問題方法、問卷抽樣方法、手機市話的比例，都可以坐下來談，沒辦法理解金溥聰捨棄簡單可行、民調也習慣的方法，反而要去用非常複雜、民眾聽不懂，現在原地打轉，繼續講不可行的方法，非常的失望。

至於民眾黨是否只接受民調，戴于文強調，民調是社會上都可以接受，除非國民黨以後都不用民調嗎？這也不可能，現在是用一個在可行性、在時效上可以達成，產生出最強在野人選的方案。他表示，幕僚私下之間還是會聯繫，還是希望侯辦盡快回應對於民調方式的決定。

何時談不成就各自努力？戴于文說，當然希望愈快愈好，希望金溥聰可以盡快展現善意，盡快讓在野最強人選可以選出來，「我們要贏的是賴清德、要贏的新潮流」，國民黨要想的不是只有贏柯文哲而已。

戴于文指出，沒有預設時間的底線，希望盡快、愈快愈好，畢竟時間相當的趕，民眾黨當然最希望10月底年人選可以底定，要談非常多細節，要盡快讓國民黨有善意回應，盡快坐下來談。

可以說藍白合還沒破局？戴于文說，「我們沒有破局啊」，還是用最大的善意跟彈性，希望可以繼續往下談。戴說，只要國民黨能夠釋出善意，在A、B案談完細節，馬上就可以開始辯論，馬上就可以做民調，社會上期待在野人選馬上就可以出來了。

另外，既然現在藍白卡關，是否考慮讓柯、侯當面坐下來談？戴于文指出，幕僚作業前面大家先談好，當然如果有初步的共識，兩邊坐下來談，這也是一個可行的選項之一。