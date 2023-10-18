台中市警察局一名林姓前員警，2013年間被控涉嫌與蔡姓同事包庇色情護膚店，檢警查出，蔡員竟與護膚店女老闆為情侶，涉嫌將查緝及臨檢消息通風報信，而且與林員互通訊息，經單位主動偵辦，林員則因罪證不足不起訴，事後遭判刑。但高院審理時，發現林男竟涉案重大，經重新偵辦後對林員重新起訴。

根據調查，一名賴姓女子自2012年4月始於台中市經營一家色情護膚店，還私下仲介多名女子在店內從事性交易，期間曾遭轄區警方查獲暗中經營色情行業。

當時蔡姓員警與林姓員警在轄區派出所擔任員警，皆與賴女熟悉。誇張的是，蔡員與賴女私下還是情侶關係，蔡男同年11月間得知警方將前往查緝賴女所經營的色情護膚店，偷偷將查緝風聲走漏給賴女，又與林員私下關說，僅以違反社維法的方式查緝護膚店降低損失。

全案經檢警擴大偵辦，事後查出蔡男涉嫌將消息洩露予賴女，因此遭到起訴。林員則因罪證不足，予以不起訴處分。

案經台灣高等法院台中分院經審理，檢察官檢視筆錄、證人佐證後，意外查出林男與蔡男自導自演、竟安排假男客配合員警查緝，藉此讓賴女避開妨害風化之罪名。檢方認定林男涉嫌重大，將依瀆職罪嫌起訴。