空軍退役中校杜永心遭大陸情治人員吸收，他在2011年到2019年以贈送現金、酒、茶葉、提議招待出國旅遊等方式，拉攏我現役中校希望未來台海發生戰事時「消極不抵抗」，他被判刑4年定讞，空軍司令部處分他喪失請領退除給與之權利，並應繳回自實際犯罪時2011年10月15日起已支領之退除給與，他不服提告請求撤銷，遭台北高等行政法院駁回。可上訴。

判決指出，杜永心原為國防部聯勤總部中校，1994年2月25日退伍，經核定支領退休俸，但領俸期間因意圖危害國家安全，基於為大陸地區發展組織之犯意，2011年10月起先後以交付金錢、招待國外旅遊、協助我國蔡姓現役軍人的母親醫藥費及贈與茶酒等禮品之方式，邀約蔡適時對大陸當局表態。

杜男要求蔡姓中校，必要時拿出誠意為中共效忠，若台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，欲使蔡成為支持中共組織之一員，最高法院今年初認定杜男身為退役軍官，領有國家俸祿，卻罔顧對於國家應有之忠誠，意圖危害國家安全對象，依意圖危害國家安全未遂罪將杜男判刑4年徒刑定讞。

國防部空軍司令部依國安法之規定，以杜永心在領俸期間犯國安法之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定，喪失請領退除給與之權利，並應繳回自實際犯罪時2011年10月15日起已支領之退除給與，杜永心不服提行政訴訟，請求撤銷處分。台北高等行政法認定，原處分認事用法，俱無違誤，判決駁回杜的訴訟。

另杜永心主張，確定判決所適用之國家安全法的爭規定，以「大陸地區」及「大陸地區以外」作為區分刑度之分類，違反平等原則；而以「發展組織」及「意圖危害國家安全或社會安定」作為規範，則違反法律明確性原則，有牴觸憲法規定之疑義，聲請法規範憲法審查，但遭不受理。