新北市目前有121家公托，加上合作聯盟的私托和居家保母，家外可收托率達42％，社會局長李美珍今（18）日在市政會議中表示，目標朝45％邁進，此外，今年1月還開辦了夜間弱勢臨托，以及5月於淡水試辦定點臨托，明年預計再增1處淡水、金山、林口共3處定點臨托。代理市長劉和然會後裁示，民眾對公托需求大，請社會局持續設置服務。

李美珍今在市政會議中，以「新北優社福 三安再跨步」為題，提出「三安九策」社會福利，藉由安全、安心及安定等政策目標，結合好日子愛心大平台媒合社會正善力量，私公協力，要讓市民安居樂業、幸福有感。

李美珍表示，新北市總人口數超過403萬，各類社會福利人口亦高居全國第一，例如身障朋友就有17萬多，65歲以上長者已突破71萬人，但受限於財稅劃分，中央統籌分配稅款平均到每位市民身上是6都最低，因此運用跨域合作、私公協力及資訊整合，推動各種社福方案。

此外也，在前任張錦麗局長帶領及團隊合作下，將歷年的創新福利方案汲取最精華的20個彙編成書，加上專家學者的回饋，可提供各縣市參考，也期待成為各大專院校社工系學生的參考書。

嬰幼兒服務方面，新北已已建置121家公托，加上合作聯盟的私托和居家保母，家外可收托率已達42％，今年還開辦了夜間弱勢臨托，以及偏區定點臨托。

身心障礙者服務方面，於今年9月上線，除提升輔具超音速的功能，增加自動推送、AI智能引導挑選輔具，迄今下載人次2000多人。

劉和然表示，中央統籌分配稅款六都最低，已爭議許久，因為這樣情況下新北找到自己方法，其中最有代表性的就是2019年的市長侯友宜催生的「好日子愛心大平台」，把所有資源整合到一個平台統籌運用，補足公部門預算的不足。

而開辦夜間弱勢臨托及偏鄉試辦定點臨托，都是強化弱勢與偏鄉資源部不足的地方；身服務障服務的輔具Easy GO App部份，要的是服務完善周延而非下載量，上線後獲得不少好評，請社會局持續辦理。至於社會安全網，侯友宜期盼「不要遺忘任何一個人」，公平照顧每位市民，但需要中央與地方完整合作。