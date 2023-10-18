Wear OS by Google總經理Bjorn Kilburn表示，高通一直是Wear OS生態系的支柱，為許多OEM合作夥伴提供高效能、低功耗的系統。Google本次能與高通技術公司擴展合作，期望共同推動RISC-V穿戴式裝置解決方案上市。

高通技術公司副總裁暨穿戴式裝置和混合訊號解決方案部門總經理Dino Bekis表示，作為領先的Wear OS晶片供應商，高通很高興能運用RISC-V，擴展Snapdragon Wear平台。我們Snapdragon Wear平台的創新技術將協助Wear OS生態系快速發展，簡化新裝置的上市。

兩家公司近期與其他業界領導企業共同推出了RISC-V軟體生態系(RISE)，高通技術公司最近也宣布將投資一家新公司以推動RISC-V硬體開發。

作為開源指令集架構(ISA)，RISC-V透過讓任何公司均可藉其開發完全客製化的核心鼓勵創新。這也促使更多公司能進入市場，打造更多創新技術並促進競爭。RISC-V 的開放性、彈性和可擴充性有利於整體價值鏈，從晶片供應商到OEM廠商、終端裝置和消費者均可受惠。