許維恩與王家梁今年6月迎來女兒「忒忒」誕生，正式升格新手爸媽，兩人不時會在社群網站分享生活點滴。許維恩昨（17日）深夜寫下育兒趣事，有次半夜以為自己正在親餵，結果隔了1分鐘才發現手臂很痛，原來是被愛女吸了手臂，留下「種草莓」的痕跡，讓她笑喊：「我只能說忒忒的吸力很強。」

許維恩時常與老公王家梁曬出溫馨的育兒日常，常能在她的社群平台中看見忒忒的照片與短片，許維恩也分享近日的育兒趣事，提到某一天半夜，發現忒忒因為肚子餓醒來了，「我也是昏昏沉沉的抱起忒忒要親餵她～但我以為她已經在喝奶了～結果⋯⋯⋯忒忒在吸我手臂⋯⋯。」發文同時還附上手臂被吸一塊紅腫的照片，無奈笑喊：「我只能說忒忒的吸力很強。」文末，她也不忘替丈夫澄清：「不是大王種的草莓。」

許維恩分享育兒趣事。(圖/許維恩 IG)

貼文曝光後，一家人溫馨互動也融化大批網友，紛紛表示：「忒忒從小就會種草莓」、「忒忒愛的印記」、「忒忒太可愛」、「太可愛了，感覺她很餓」、「大王更想要」、「應該真的餓極了」