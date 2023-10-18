幫助中華成棒隊拿下杭州亞運銀牌的中信兄弟本土王牌鄭浩均，即便右手肘韌帶出現輕微撕裂狀況，仍表定在18日對陣樂天桃猿登板先發，中信兄弟教練團冒險的決定遭致許多球迷批評，不過鄭浩均則在IG發文公開說明狀況，表示自己的傷勢受到醫生確認，續投並沒有問題。

9月21日是鄭浩均在前往亞運前最後一次中職先發登板，但只投了0.1局就退場，最後球團公告為手臂出現緊繃，沒有大礙情況下，鄭浩均在杭州亞運也被教練團任命為「海峽大戰」先發投手，用了57球投4局，只丟1分非責失，儘管鄭浩均表達續投意願，仍為了安全起見而提前退場。

鄭浩均回台就醫後，檢查結果顯示為右手肘韌帶輕微撕裂傷，中信兄弟球團稍後表示，鄭浩均的傷為舊傷，若要他出賽絕對會考量他的身體狀況，以及醫療團隊的評估，這幾天鄭浩均也進牛棚調整狀態，直呼投球狀況「好極了」。

中信兄弟已經無緣下半季冠軍，要爭取前進季後賽的門票，只剩下在全年戰績超過主要競爭對手樂天桃猿，中信兄弟目前剩下5場比賽，雙方勝差兩場。考量在幾乎不能輸的情況下，還是推派鄭浩均登板，中信兄弟的做法惹球迷罵聲不斷，鄭浩均則在IG解開誤會，表示自己的傷勢都由球隊及經紀公司掌握，和教練團討論過後，非常希望完成今年賽季，也期待球隊能衝進季後賽。