要排出體內的毒素並不難，可以透過平日的飲食攝取，有效減少各種毒素在體內堆積，達到延年益壽、青春永駐的目的。有20種超強排毒食物，讓你可以排毒、養生、美顏又強身健體。

●地瓜

地瓜的膳食纖維含量高，也含有寡糖及水溶性纖維，常吃可以刺激腸胃蠕動、幫助排除體內的毒素，並預防動脈血管硬化及降低膽固醇，是很好的排毒養生食物。

● 竹筍

竹筍含有大量的粗纖維且又熱量低，可以刺激腸胃蠕動、助消化，尤其在夏天，不論是吃涼拌竹筍、竹筍湯，都非常適合用來排除體內的毒素。

●地瓜葉

地瓜葉的β胡蘿蔔素、維生素A、葉綠素及膳食纖維都很高，因此，多吃地瓜葉可促進胃腸蠕動、預防便祕，減少痔瘡和大腸癌的發生率。

●綠豆

綠豆主要功能為清熱解毒、消暑，用於暑熱煩渴，瘡毒癰腫等症。

● 紅豆

紅豆亦被稱為「小豆」、「赤豆」。紅豆味甘、性平偏涼，可以消腫排毒及利尿，也有補血、促進血液循環的作用，還可以改善怕冷、低血壓等症狀。

●燕麥

燕麥的水溶性纖維含量高，可降低膽固醇、助排便，易產生飽足感及增加糞便體積，縮短大便在大腸內滯留時間，避免腸道吸收殘餘之毒素，有助於體內環保。

●芹菜

芹菜的非水溶性纖維含量多，易有飽足感，吃了可以增加排便量，讓排便較為通暢，對於促進腸胃的蠕動很有幫助，芹菜更是減肥的聖品。

●香菇

香菇的粗纖維及水溶性纖維很多，可促進腸道蠕動，增加排便量。尤其香菇所含的多醣體與礦物質鋅，有助於抗腫瘤、加強免疫力，是很好的排毒食物。

●糙米

糙米含有豐富的維生素、礦物質與膳食纖維，可以促進腸胃蠕動，強化神經系統傳導功能，防早衰，預防便秘、腸癌及肥胖，幫助新陳代謝及排毒。

●優格

優格中含有大量且豐富的乳酸菌，可以讓腸胃更暢通、防止便秘的發生，原本累積在腸道中的毒素，也會因為乳酸菌的作用，而變得更容易被排出體外。

●牛蒡

牛蒡的用途多，除了可以去除身體的毒素，利於發汗、幫助排尿以及促進肝臟功能外，牛蒡的種子也是很好的抗菌及降發炎的草藥，是促進體內環保的好食物。

●薑黃

咖哩中有一種很重要的成分──薑黃素（Curcumin），可以幫助肝臟大掃除，還有強效的抗氧化功能，能夠抵抗自由基，咖哩就是薑黃素很好的攝取來源。

●紫蘇

紫蘇常用於感冒風寒，能散表寒，發汗力較強，用於風寒表症，見寒露、發熱、無汗等症，常配用生薑同用，還有用於食魚蟹後引起的吐、瀉、腹痛。

●油菜

油菜的維生素A含量高，富含抗氧化成分，屬於防癌食物之一。油菜更是高鈣蔬菜，再加上油菜草酸含量低，比起一般植物鈣的吸收效率更高。

●川七

川七有化瘀止血的作用，可以治療人體內外各種出血症。著名的金瘡要藥「雲南白藥」，就是以川七為主所組成的藥方，就是因為川七有化瘀止血的作用。

● 梅子

梅子含有的檸檬酸和兒茶素，有抗菌、整腸、解毒的作用，能夠消除食物的病原菌與毒素。

●蘋果

蘋果含多酚和黃酮類，可降低血中的三酸甘油酯；鈣質則有助於代謝體內鹽分；蘋果酸則可代謝熱量，防止下半身肥胖；果膠能降低膽固醇、促進胃腸道中的鉛、汞、錳的排放，平穩血糖，把消化後的殘渣軟化，防便秘。

●草莓

草莓富含維生素C，可預防動脈硬化、冠心病、心絞痛、腦溢血、高血壓、高血脂等疾病。其中的果膠及纖維素，可促進腸胃蠕動、改善便秘、預防痔瘡和腸癌的發生。

●芭樂

芭樂的膳食纖維豐富，常吃可促進排便，芭樂皮中含有豐富營養成分，因此，建議吃芭樂不需要削皮。

●鳳梨

鳳梨可幫助解決消化吸收的問題，鳳梨中的蛋白質分解酵素蛋白酶，可以分解蛋白質，可使肉質滑嫩好消化；膳食纖維還可以讓消化更順暢，消除便祕、讓新陳代謝恢復正常，達到預防腸癌的功效。

文章來源：本文由《常春月刊》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。