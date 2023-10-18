好市多推出新品「瑪利歐倒數日曆」，立刻引起網友討論，網路論壇「小紅書」和臉書上都有網友討論詢問，而這款倒數日曆中有24格戳戳樂，每格有不同的公仔，讓不少人讚翻，直呼這很適合當交換禮物，因為不論男女老少都喜歡。

一名網友日前在網路論壇「小紅書」上分享，台灣好市多開賣「瑪利歐倒數日曆」，24小格的戳戳樂裡面放著不同的公仔，包括限定版的雪人公仔、瑪利歐各個角色與道具，讓原PO大讚是「送禮首選！」。

另有網友也在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，好市多出現超可愛新品「SUPER MARIO 倒數日曆抽抽樂」，一組1299元，裡面有24款公仔。

貼文引起網友討論，「好市多很便宜，去年網購平台賣1700元」、「感覺可以當交換禮物」、「這個超級可愛的」、「好像可以衝去買了」、「看了好心動」、「不管是大人還是小孩都會喜歡」。

不過也有過來人指出，內容物似乎跟去年的倒數日曆差不多，有買過的人可以先觀望；此外也有瑪利歐的粉絲哀號，今年看完瑪利歐電影版以後，喜歡上瑪利歐的哥哥「路易吉」，結果公仔似乎沒有這個角色。