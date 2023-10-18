台20線南橫公路去年5月1日有條件全線通車，未料，今年7月受杜蘇芮颱風挾豪雨侵襲，造成台東端雪峰橋路段路基流失，原定10月30日搶通，但期間連續受多個颱風影響，搶修進度不易推展，南區養護工程分局表示，預計11月底完成修復並開放民眾通行。

雪峰橋路段便道位於卑南溪上游之源頭，今年7月29日杜蘇芮颱風侵襲造成道路沉陷變形100公尺、路基流失200公尺，導致南橫公路天池至向陽路段無法全線開放通行。

南區養護工程分局雖於8月21日完成第1階段搶通供緊急通行及施工便道使用，但第2階段短期便道搶修作業期間，連續受卡努、蘇拉、海葵及小犬颱風影響，讓土壤、坡地含水量均已達到飽和，不時發生上邊坡坍方落石危及施工人員安全，嚴重阻礙工程推展。

南區養護工程分局表示，海葵颱風期間，台東地區24小時累積雨量達400毫米以上，造成雪峰橋路段上邊坡坍方數量約5000立方公尺，並沖毀已埋設涵，接踵而來的小犬颱風則再次坍方約2000立方公尺坍方土，涵管亦流失。

另因施工環境地處2600公尺高海拔區域，入秋山區氣候變化大，氣候濕冷午後易起霧，若有落石不易察覺，施工危險度上升，導致白天施工時數驟降。南區養護工程分局表示，經綜整現況及汛期將結束等因素，預計可於11月底完成修復並開放民眾通行，恢復南橫公路有條件全線復通。