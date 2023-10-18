美國17日發布升級晶片出口禁令，輝達（NVIDIA）專為大陸設計的A800與H800晶片受阻，盤中暴跌7％、收盤下挫4.68％，台股18日指數開低下跌87點，目前暫報16,554點，失守16,600點及半年線，廣達（2382）、緯創（3231）、光寶科（2301）早盤全數臉綠，AI指標股仍氣虛，IC設計九暘（8040）、揚智（3041）等挺身大漲逾9％。

關注美股表現，四大指數17日漲跌互見，道瓊工業指數上漲13.11點，或0.04％，收在33,997.65點；標普500指數下跌0.43點，或0.01％，收4,373.2點；Nasdaq指數下跌34.24點，或0.25％，收在13,533.75點；費半指數下跌27.85點，或0.8％，收3,474.66點。

美國9月零售銷售數據超預期，整體銷售額月增0.7％，遠高於市場預估的0.3％增幅，市場預期美國聯準會（Fed）恐將高利率維持更長時間；此外，如市場預期，美國商務部17日更新並擴大對陸晶片出口管制，以阻止大陸取得先進電腦晶片及製造設備。

中信投顧指出，台股維持震盪，目前指數位處近月區間中上緣，同時面臨萬七 M頭與區間上緣反壓，外資仍波段偏空操作，加上投信亦出現積極換股操作，AI概念股多數呈弱勢破底表現；故整體而言，台股尚未有連續上漲之契機，逢高應積極減碼應對，以下檔扣低轉上揚之十日線及半年線為支撐。

而展望下半周，群益投顧則分析，台股多空焦點仍落於季線攻防，台積電法說前後多數個股表現可能與指數脫鉤，建議採取區間操作模式，後續建議留意財報及法說短線波動，18日即將公布的特斯拉、ASML財報以及19日台積電法說會為盤面值得留意的焦點。