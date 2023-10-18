台灣職場環境經常是民眾討論的話題之一，台南一名男子近日參加中小企業老闆的聚會，當中一名老闆分享自身的經營理念，提及如何用低薪請到員工、應付員工加薪要求、避繳勞健保費等手法，講得理直氣壯，讓他感到不可思議，直呼「南部是不是慣老闆很多？」貼文激起網友熱議。

原PO昨（17）日於PTT八卦板指出，最近參加一場聚會，與會的人都是做生意的老闆，席間一名中小企業老闆分享經營理念，提到如何用2萬多的薪資請到員工、少繳或避繳勞健保，以及遇到員工要求加薪時，該如何資遣等。

該名老闆抱怨，現在的年輕人普遍穩定性不夠，感嘆好員工不好找，言談間露出自豪的神情，似乎對自己經營手法感到很滿意，但原PO認為「經營者應分享經營之道，結果聽到盡是鬼話連篇，南部是不是慣老闆很多？」

貼文讓網友有感，表示並非只有南部的老闆是慣老闆，「笑死，壓榨勞工還能拿出來講」、「有些老闆吃香喝辣，還不用繳稅」、「慣老闆有錢不是賺錢來的，是苛扣員工薪水來的」、「全台灣老闆都一個樣啦」、「台灣中小企業都這樣，不是只有南部。」