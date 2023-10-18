台積電進駐龍潭科學園區三期擴建引發附近居民抗爭，台積電宣布不再考慮進駐龍潭科學園區三期，這也是台積電國內設廠首次遇到瓶頸，引發藍綠互批。對此，曾任桃園市長的行政院副院長鄭文燦18日強調，龍科三期對高科技產業發展有其必要性跟合理性，而桃園擁有良好招商條件，政府要盡最大力量克服困難、尋找雙贏，才是正確做法。

鄭文燦上午出席2023年「台灣國際智慧能源週」及 「台灣國際淨零永續展」開幕典禮前接受媒體聯訪，媒體問及他怎麼看台積電不考慮在龍潭設廠，是不是桃園市長張善政選前承諾選後就放生？對於藍營批評他是元凶，說這是綠營毛胚屋工程的翻版，桃園市政府也說台積電是民進黨選舉的工具。

對此，鄭文燦指出，台積電是世界級公司，經過3年評估才決定落腳龍潭科學園區三期，當前龍科已有台積電先進封測的一廠、二廠正在龍科營運，他在桃園市長任內也完成龍科二期的徵收，目前龍科一、二期的進駐率是99％，所以龍科三期對高科技產業發展有其必要性跟合理性。

鄭文燦說，桃園是投資區位非常好的地方，擁有很好的招商條件，「我們要盡最大力量克服所有困難」，政府站在第一線，應面對問題、解決問題及尋找雙贏才是正確做法。台積電在這3年的評估當中，針對各種條件其實都評估過了，也對未來整個區域發展構想提出很好的想法。

他認為，台積電應該會根留台灣，未來無論選擇在哪設廠，行政院都會全力協助，務必讓台灣半導體產業能留在台灣擴大領先，特別是先進製程，這是政府過去的長期政策。

鄭提到，他本身也有主持半導體產業專案小組，針對產創的10-2也擴大投資抵減，也在今年編列預算提出精創計畫，明年更編列120億元擴大IC設計產業的投資他重申政府對半導體及IC設計產業非常支持，希望中央跟地方同心協力，讓台灣的護國群山都能夠得到很好的發展，「這個才是我們的責任。」