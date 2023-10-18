網紅林佩瑤參加《超級星光大道2》走紅，並有著「最美空姐」的封號，時常在社群平台分享日常生活的她，昨(17)透露在路邊等車時，竟被一名經紀人搭訕，讓如今已經41歲的她相當傻眼。

林佩瑤由於不滿上胸縮水，2月開刀動抽脂豐胸手術，五月分享術後心得時，對於成果相當滿意，沒想到把照片分享至群組時，友人驚呼：「妳現在根本林襄欸」，讓她笑稱：「我會不會被林襄粉絲打」，沒想到昨天回診完在路邊等車時，有名自稱是經紀人的男子，主動攀談並詢問是否能夠聊聊，讓她驚呼：「是酒店經紀嗎?我41歲了還能去酒店上班嗎」，還忍不住開玩笑表示：「謝謝酒店經紀這麼看得起我」。

林佩瑤透露疑遭酒店經紀人攀談 。（圖／linpeiyao IG）

林佩瑤接著分享回診過程，對於護士檢查完後，直呼她把胸部保養得很好，可以說是相當開心，接著透露在手術剛結束後，因為把肚子脂肪抽掉，加上有持續運動，腹肌線條相當明顯，但因為歷經慶生月以及中秋連假，腹肌線條幾乎完全消失，讓她難以接受，即便醫生跟護士掛保證肚子還是很平坦，但對於體態要求相當嚴格的她，坦言要開始認真飲食控制和運動，接著對自己喊話：「不能再吃回之前的樣子」。

林佩瑤坦言對體態控管相當嚴格，將開始進行飲控和運動。（圖／linpeiyao IG）

林佩瑤之前曬出在演唱會後台與王力宏的合照，接著開心表示：「好聲音永遠聽不膩」，慘遭網友嘲諷：「不懂追求偶像不用看人品嗎」，對此，她直率回應：「謝謝大家的留言，但我們都不是當事人，無須評論對錯，至少我昨晚欣賞了一場很棒的表演」，展現出過人的高EQ。