冷氣、冰箱一用通常都是10年起跳，但有網友表示，家裡的冷氣才買2、3年就壞掉，連冰箱也掛了，擔心下一個壞掉的會是昂貴的乾衣機。對此，家電達人486先生指出，害冷氣、冰箱壞掉的兇手可能是沼氣。

486先生日前在臉書表示，冷氣用2、3年就壞並不罕見，可以檢查家中冷氣、冰箱排水管最後是不是接到排水溝或是與大樓污水、化糞池的廢氣管共用；由於排水溝、大樓污水的管線裡有沼氣，沼氣含有硫化氫，會腐蝕機具、銅管，若冷氣的連接銅管從正常的黃銅色變黑色，代表已被沼氣腐蝕。

486先生說，冷氣機常發生銅管被沼氣腐蝕導致冷媒外漏，損壞太嚴重就只能換新。而不少老公寓會把排水管和化糞池的排水做在同一條管線，這時可以加裝簡易存水彎或阻氣盒來防沼氣，也可挑選比較抗腐蝕的冷氣機降低機器受損機會。

486先生提醒，買房時可以注意建商有沒有把沼氣問題納入機電設計，防止排水管沼氣及異味，或是排水處是否有多做分離設計，使沼氣回流時能溢散。