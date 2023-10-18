命理師詹惟中昨天發聲明反擊張盛舒指控抄襲一事，兩位命理師隔空駁火戰況十分激烈，張盛舒甚至預告要「每日一爆」。今天上午張果然重砲回擊，表示詹惟中文不對題，避重就輕，應該是眼睛業障太重。並直指靈機至今未完全刪除詹惟中的內容，就是因為「捨不得詹惟中這棵搖錢樹。」

命理師張盛舒先前爆料「靈機文化公司」推出掛名詹惟中親批的多個網路產品，一字不漏抄襲他經營的「科技紫微網」原創內容，進而提告詹惟中侵犯著作權，17日張盛舒再度於臉書發文指控詹惟中持續抄襲他的作品販售賺取暴利，令他忍無可忍，對此詹惟中也發出4點聲明反擊，表示張盛舒提到的著作權案件，目前仍在偵查程序中，「我從來沒有抄襲張盛舒的東西。我算命超過四十年，我有自己的一套理論系統，根本不用抄襲他。」更指控張盛舒藉由媒體損害自己名譽來炒作，根本是濫用司法資源和社會資源。

張盛舒今早在臉書上回擊詹惟中，認為對方文不對題，避重就輕，應該是眼睛業障太重。

「詹惟中你強調自己是受害者，被靈機盜用肖像權，已經「請」靈機下架你的照片。現在我幫你收集證據，證明靈機欺騙你，到現在還在用你的名字和照片騙人，只要你提告靈機台灣營運公司恆福科技，所有證據我願意免費提供。請你不要躲閃，至少公開譴責一下靈機和恆福這個盜用你照片的詐騙集團，提醒消費者注意，有這麼難嗎？」

張盛舒質問詹惟中「你說你沒拿網友任何一毛錢，這句話好笑！收錢的是靈機和恆福，當然不是你。你曾經在法庭發誓，說如果你拿靈機一毛錢，你全家XXX（附帶說一句，我極端討厭動不動發誓的人，一人做事一人當，發誓去詛咒家人，那是什麼意思？），我曾經也為了你的精彩表演動搖，發這麼重的誓，難道你真的是寃枉的？只不過靈機實在太懶，捨不得刪掉你這個搖錢樹，網路上留下的證據實在太多了。」

張盛舒在臉書PO文批:他是靈機搖錢樹。(翻攝張盛舒臉書)

張盛舒指出，詹惟中為了規避責任，搞出案外案，喊寃說是被靈機盜用肖像權，想全身而退，反而把事情鬧大。「如果你一開始就說沒有抄襲，是靈機抄的，只要有證據，念在同行之誼，我是窮追猛打的人嗎？」

張盛舒同時也提供三個證據顯示靈機和恆福及詹惟中之間的連結，並表示，這幾張圖都是他在10月17日晚上截圖，換句話說，劉經宇完全不掩飾盜圖證據，是膽大包天？還是有恃無恐？