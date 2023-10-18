曾國城（右三）趁世新大學校慶，號召同學返校辦同學會。（世新大學提供）

資深媒體人廖筱君也一同到母校參訪。（世新大學提供）

曾國城再次憑藉《一字千金 筆武大匯》雙料入圍金鐘58，身為世新大學傑出校友的他，日前趁著母校世新的15日校慶日，與同班同學登高一呼，號召1983年、同年入學的世新五專同學返校歡慶並舉辦同學會。當年同一屆共有4科8個班級，將近有400位同學，能成功舉辦，讓曾國城樂喊：「這想法太狂野了！這次來了四分之一強，夠了，很感動！」

難得的盛會，共有來自世新五專的編採、廣電、印攝及報政4科的同學，不僅晚會來了破百人，還有50多人提前返校參觀世新大學的LVS智能攝製基地（LED Virtual Stage），一起沉浸體驗同步好萊塢尖端技術的虛擬攝製流程（Virtual Production），以及適合情境劇（Sitcom）拍攝的「實體布景棚」。

在母校遇見老同學，讓每位校友都感觸良多，現場也一同祝賀手握5座金鐘獎的曾國城，今年能再度敲響金鐘。對於這次盛大的同學會，曾國城開心表示，「其實我心情很激動，因為有些人已經2、30年沒見了，但一對到眼，大家都還認得出來。」他特別指出，參訪校園是同學會應該要有的橋段，校友們重新踏入校園，能直接感受到世新近年的變化與辦學成果，「每個地方都充滿了功能、充滿了生機。」

近期轉戰網路自媒體的世新傑出校友、資深媒體人廖筱君，當天也一起返回母校參觀。雖然與曾國城不同屆，廖筱君也一起跟學長姐們參觀世新的頂尖設備，「每次回學校都非常感動」，她分享上學期才為了恩師、講授「新聞英文」的林紫玉老師回來，為老師退休前的最後一堂課當神秘嘉賓獻花。她也透露，近距離與在校學弟妹見面的感覺非常好，期待在新世代尋覓人才，共同發揮世新人的跨域傳播力。