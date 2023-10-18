一名男網友在網上詢問，近期他開始被女友催婚，且對方要求要將現有的房車登記到她名下，每個月收入也要上繳、採用零用錢制度，「婚後財產全給女方管理」，且女友特別強調「身邊朋友都是這樣」，讓他十分困惑「這時代真的大家都這樣嗎？」。

「婚後財產全給女方管理的多嗎？」一名網友在論壇「PTT」發文詢問，原PO解釋「管理」意旨，將房、車都登記在女方名下，且每月收入全部上繳，自己不能擁有現金和信用卡，日常開支或消費需要向女方申請。

原PO指出，他最近開始被女友催婚，女友表示身邊朋友都是這樣，要求他也照做，讓他十分困惑「這時代真的大家婚後都這樣嗎？」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「項圈要不要用自己的錢買？」、「當這種妻奴不如不要娶，女人有錢一樣會做怪」、「自己賺的自己花，我實在搞不懂為何要過戶」、「部分優質台女：不這樣做就是不愛我」、「以前可以，現在你可能要考慮一下...」、「直接開一個共有帳戶比較好」。

不過也有不少過來人認同，「比你想像的還多」、「我朋友花錢都要開收據，跟老婆實報實銷」、「很多，出乎意料的多」、「現在很多吧，其實不得不說，我覺得台灣男性跟其他亞洲國家比，已經算寵另一半了吧」、「真的，這樣的男人最man了」、「廣志也是被老婆管零用錢，但也不是所有錢都上繳老婆大人那」。