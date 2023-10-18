為了解小琉球生態的情況，綠色和平今年 8 月走訪小琉球，並在沿岸 6 個遊憩點進行海洋生態調查。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

為了解小琉球生態的情況，綠色和平今年 8 月走訪小琉球，並在沿岸 6 個遊憩點進行海洋生態調查，發現問題包括小琉球沿岸魚類資源幾近枯竭，同時珊瑚生態衰退不堪回首，顯示海洋資源瀕臨枯竭，成為觀光產業的警訊。

綠色和平於水下 10 米執行定量觀察與底質監測，調查範圍包括山豬溝、杉福、肚仔坪、花瓶岩、龍蝦洞、蛤板灣 6 個遊憩地點，結果顯示，小琉球沿岸的魚類密度極低、多數遊憩點每平方公尺內的魚連 1 隻都不到，體長也偏小，與台灣其他水域的珊瑚礁生態系相比，小琉球的魚類群聚密度明顯低下。

與過去同樣點的歷史資料相比，發現杉福、花瓶岩、龍蝦洞等遊憩點，魚類的單位面積個體數皆呈下滑趨勢，其中花瓶岩變化幅度最大，魚類的單位面積個體數由 2010 年的 2.5 隻滑落至 2023 年的 0.6 隻。

調查發現，多數樣點的珊瑚覆蓋度低於 30％且珊瑚／藻類比例小於 0.5，屬於「衰退」等級，其中花瓶岩的珊瑚覆蓋度及珊瑚／藻類比例皆最低，已淪為「失能」等級。此外，小琉球各樣點的珊瑚礁系統皆出現「優勢物種單一化」傾向，顯示珊瑚礁生態系愈來愈不平衡。至於反映珊瑚礁健康程度的指標性物種–蝶魚、鸚哥魚與刺尾鵰類–也在急速下跌中，比如杉福跟花瓶岩兩地的指標性物種數量就較2011年大幅滑落。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，這次調查結果顯示，小琉球的海洋資源正瀕臨枯竭，若現況持續，小琉球珍貴的觀光資產恐將消失殆盡，好不容易打造的旅遊產業鏈只怕無以為繼，行政院應立即送出《海洋保育法》草案，挽救枯竭的海洋生態和已拉警報的觀光產業。