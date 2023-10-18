以巴衝突進入第12天，美國總統拜登預計今（18）日訪問以色列，不料卻傳出加薩市中心一家醫院遭到空襲，造成至少500人死亡的悲劇。世界衛生組織（WHO）譴責這起攻擊的規模「前所未見」，連擠滿傷病患和醫護人員的醫院也不放過；聯合國秘書長古特瑞斯也直呼「太可怕」。醫院遇襲的消息傳出後，中東各地至少8座城市都出現民眾抗議人潮。

🇮🇱🇯🇴 MASSIVE PROTEST in Jordan after the bombing of the Gaza Hospital! pic.twitter.com/qtY4Fw94L8 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 17, 2023

BREAKING:



Mass-protest taking place in front of Israel's embassy in Ankara after the deadly strike on the Al-Ahly hospital in Gaza.



Both sides claim a rocket or missile from their opponent is behind the mass-casualty event.



Israel recommends its citizens to leave Turkey pic.twitter.com/kdLdIPAb2c — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2023

巴勒斯坦衞生部表示，位於加薩地區北部市中心的阿赫利浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）17日遭到以色列空襲，初估至少造成500人死亡。以軍則反控巴勒斯坦武裝分子的火箭發射失敗、誤擊醫院所致。

美聯社指出，如果獲得證實，這是以色列2008年來在5次戰爭中造成死亡人數最多的空襲。

加薩市中心一家醫院17日遭到空襲，造成至少500人死亡。圖為遇襲受傷的巴勒斯坦幼童。（美聯社）

世衛組織痛斥，以色列對加薩北部下達撤離令，對醫院來說根本不可能，「許多病患情況危急，加上缺乏救護車、醫療人員、床位等等」。世衛公共衛生緊急計劃（Health Emergencies Programme）主任表示，戰爭迫使許多醫護在逃命與照顧患者之間選邊站，實在「太不人道」，而國際法也明言規定，不得以醫院作為攻擊目標，但自從以色列發動空襲以來，加薩當地醫療中心已承受51次空襲，造成至少15名醫護人員喪生。

與此同時，中東各地至少8座城市爆發大規模抗議活動，在美國駐黎巴嫩大使館外，憤怒的群眾朝使館丟擲石塊並與維安人員扭打；土耳其、約旦、伊朗等地的歐美國家大使館也出現抗議人潮。另外在西班牙巴塞隆納、美國紐約、加拿大蒙特婁等地都有民眾自主上街，抗議以色列的軍事行動。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也表示痛心與譴責，並將在明（19）日訪問開羅，與埃及當局討論重啟加薩過境點、提供難民緊急援助的可能性。