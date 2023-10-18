大陸國家統計局18日公布最新數據顯示，今年1至9月份全國房地產開發投資8兆7269億元（人民幣，下同，約合新台幣38.65兆元），按可比口徑計算，同比下降9.1％，其中住宅投資下降8.4％。商品房銷售面積與銷售額持續下降，9月底待售面積則增長超過18％，9月份房地產開發景氣指數創新低。

據大陸國家統計局網站消息，今年1至9月份，全國房地產開發投資8兆7269億元，同比下降9.1％；其中，住宅投資66279億元，下降8.4％。房地產開發企業房屋施工面積81億5688萬平方公尺，同比下降7.1％。其中，住宅施工面積57億4250萬平方公尺，下降7.4％。

房屋新開工面積7億2123萬平方公尺，下降23.4％。其中，住宅新開工面積5億2512萬平方公尺，下降23.9％。房屋竣工面積4億8705萬平方公尺，增長19.8％。其中，住宅竣工面積3億5319萬平方公尺，增長20.1％。

在商品房銷售和待售情況方面，今年1至9月份，商品房銷售面積8億4806萬平方公尺，同比下降7.5％，其中住宅銷售面積下降6.3％。商品房銷售額8億9070億元，下降4.6％，其中住宅銷售額下降3.2％。9月末，商品房待售面積6億4537萬平方公尺，同比增長18.3％。其中，住宅待售面積增長19.7％。

房地產開發企業到位資金情況部分，今年1至9月份，房地產開發企業到位資金9兆8067億元，同比下降13.5％。其中，國內貸款1兆2100億元，下降11.1％；利用外資36億元，下降40.0％；自籌資金3兆1252億元，下降21.8％；定金及預收款3兆3631億元，下降9.6％；個人按揭貸款1兆7028億元，下降6.9％。

消息指出，大陸9月份房地產開發景氣指數為93.44。低於8月份的93.55，較去年同期相比下滑1.36。