塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，塞爾維亞與中國今天簽署自由貿易協定，「為我們兩國的關係開闢了新視角」。

法新社報導，中國與西方列強近年關係緊張，北京尋求鞏固同盟。

武契奇讚揚與中國簽署自由貿易協定，他在社群媒體Instagram上表示，這項協定「為我們兩國的關係開闢了新視角」。

武契奇在北京向塞爾維亞記者說：「這對我們來說是往前邁出重要一步。」這項自貿協定是在中國「一帶一路」高峰論壇上簽署。

目前尚不清楚協定細節，但武契奇表示，這將使塞爾維亞的水果、蜂蜜以及釀酒業者明顯獲益。武契奇說，他希望協定能在明年5、6月前生效。

武契奇昨天沒有參加在阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）舉行的巴爾幹峰會，而是前往中國。預計他將在未來幾週內宣布提前舉行選舉。

近年來，中國在塞爾維亞和巴爾幹半島鄰國投資了數十億美元，希望擴大在中歐和東歐的經濟影響力。

塞爾維亞9月表示，中國國營企業紫金礦業（Zijin Mining）將在東部城市博爾（Bor）採礦設施投資38億美元。

塞爾維亞渴望加入歐洲聯盟（EU），但迅速從中國利益中獲益。東西方互相爭奪巴爾幹半島的影響力，塞爾維亞尋求在這場持續的拉鋸戰中吸引各方投資者。

2022年，中國是塞爾維亞第2大對外貿易夥伴，僅次於德國，雙方貿易額達61.5億美元。根據塞爾維亞的數據，去年塞國約1/3外資來自中國，金額近15億美元。