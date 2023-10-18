波蘭國會大選告一段落，前歐洲理事會主席圖斯克領導的在野黨公民聯盟拿下國會3成席次，可望結盟第三勢力政黨而組閣，這意味著波蘭與歐盟的關係得以修補，且有望重新定義歐盟與其他中東歐國家的關係。

被稱為波蘭共產瓦解後最重要的選舉已告一段落。執政黨「法律與正義黨」（PiS）雖然在這次選舉中拿下194席，約占國會席次的35%，但在野黨「公民聯盟」（KO）則擁有157席，約佔總席次的30%，

其他政黨皆表示不會與法律與正義黨聯盟，因此在野黨可望結盟其他第三勢力政黨，將有機會組內閣，讓執政8年的法律與正義黨可能無法繼續執政。

公民聯盟領導人唐諾德·圖斯克（Donald Tusk）在社交媒體上感謝波蘭人踴躍參與投票，並且呼籲波蘭總統杜達（Andrzej Duda）盡快召開新議會的第1次會議，並提名1位候選人擔任總理。

根據出口民意調查，波蘭議會選舉的投票率為73%，為有史以來最高。包括創紀錄的60萬海外波蘭人登記投票，幾乎是2019年上次選舉數字的兩倍。

歐盟布魯塞爾一直對波蘭的選舉深感憂慮，現在由前歐洲理事會主席圖斯克獲得勝利，意味著波蘭與歐盟的關係有機會得以修補，這同時代表，波蘭將來對難民政策、同性戀權益、婦女墮胎、農糧政策等議題，都將與以往不同，亦有可能重新定義歐盟與其他中東歐國家的關係，以及波蘭與烏克蘭因為糧食所造成的緊張氣氛。

然而根據波蘭憲法規定，選舉後確定內閣的3個步驟，首先，總統須先任命總理，新總理所提出的內閣成員需要議會多數的支持。若未獲得多數支持，將由國會選擇總理。

由國會建議的總理和內閣需要至少一半法定代表人數的情況下獲得絕對多數。若未能獲得絕對多數，主動權將再次返回總統，並需要簡單多數才能進行信任投票。因此波蘭的新政府內閣，仍有許多協商與變數。

根據BBC報導，美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）認為新政府將會持續支援烏克蘭，對華盛頓來說，他們樂見波蘭願意將國內生產總值的3%應用於國防，這一點與其他北約歐盟成員不同。但也因為戰爭發生在波蘭邊界，與波蘭人的生活相關，因此她有信心，新政府不太可能扭轉這個情況。

隨著波蘭的經濟快速成整長，再加上波蘭對於軍備的投資與訓練，使得波蘭面對俄烏戰爭時發揮重要的關鍵作用，也拉升了波蘭國際地位。今後波蘭的新政府也將會面對更多國際上的挑戰。