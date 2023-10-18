王男3年前因違反保護令，同居女友提出告訴，他因擔心假釋因此遭撤銷，到女友住處要求她撤告並嗆聲「你是不是被人幹才不讓我幹，你出去就是被人家幹」，加以性侵，最高法院駁回上訴，依強制性交罪將王男判處4年徒刑確定。

王姓男子與被害女子曾為同居男女朋友，她以遭王男傷害為由，向法院聲請民事暫時保護令，法院在2020年8月6日依家庭暴力防治法規定，核發民事暫時保護令，命王男不得對她實施身體上不法侵害之行為，該保護令自核發時起生效。

王男在同年月16日經警員執行保護令而知悉本案保護令內容後，與被害人發生口角爭執，經她提出違反本案保護令之告訴，當時仍在假釋期間之王男為避免假釋遭撤銷要她撤回違反保護令之案件告訴，她藉機質問王是否私下與女性同事交往，並對王回應表示不滿。

王男欲擁抱、親吻她 以示好遭拒絕，對怒稱「你是不是被人幹才不讓我幹，你出去就是被人家幹」，對她加以性侵，得逞後在房間內睡著，她趁隙以行動電話傳訊息向警方報案求援，警員據報到場逮獲王男。

一審及二審斥責王男為逞一己私欲，罔顧告訴人之意願及感受，傷害被害人身體，並以強暴手段對她為強制性交行為，所為殊值非難，且假釋期間為本案犯行，可見其法治觀念薄弱，且未見悔悟，判刑4年，他提上訴遭最高法院駁回確定。

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