前總統馬英九近日在美國倡議九二共識，主張在此基礎下展開兩岸談判，還質疑美國人士已經把台積電當成武器，介入台灣選舉。對此，行政院副院長鄭文燦18日直言此說法「非常危險」，不分政黨都該珍惜台灣高科技產業的發展。他也提到，龍科三期經過非常周延的評估，不可能去配合選舉需要，「這樣是小看了台積電」。

鄭文燦上午出席2023年「台灣國際智慧能源週」及 「台灣國際淨零永續展」開幕典禮前接受媒體聯訪，他指出，九二共識已經成為歷史，無法框住對岸和國民黨，「一個沒有共識的基礎，要來祈求美中之間達成這樣的默契，這是緣木求魚」，馬英九畢竟是前任總統，應該知道對岸跟台灣沒有共識，政府希望真正的共識是建立在相互尊重、接受現狀做基礎，這才是兩岸和平的出發點。

鄭文燦指出，馬英九曾在美國提到「不要把台積電當成這個武器」，這種當成工具的說法其實非常危險，他認為台灣擁有很好的條件，在國際上的高科技產業供應鏈扮演不可或缺的角色，不論哪個政黨都應該珍惜國內高科技產業，及其在台灣的發展，特別是像台積電這樣的國際級的公司。

鄭文燦說，台積電經過3年評估，做出非常完整周延的方案，才決定落腳龍科三期發展先進製程，去年台積電也發表聲明，表態願意把最新製程留在台灣的龍科三期，相信是經過非常周延的決定，「不可能是配合所謂的選舉需要，這樣是小看了台積電。」

鄭文燦提到，他自己也幫忙龍科完成第二期的徵收，當前台積電先進封測的一廠、二廠已在龍科運作，深知龍科具有相當的區位優越性，所以才會提出龍科三期計畫，給台積電先進製程跟其他的高科技產業，「作為地方政府跟中央政府，角色雖然有所不同，但是珍惜自己的產業，應該要成為共同語言。」