國民黨籍苗栗縣山線立委參選人邱鎮軍。（李京昇攝）

邱鎮軍今天舉辦記者會說明營養午餐政見。（李京昇攝）

苗栗縣第2選區（山線）選情升溫，國民黨籍參選人邱鎮軍、綠營無黨參選人曾玟學日前各自提出文教政見較勁，針對營養午餐補助雙方各持己見。邱鎮軍18日再說明，他認為營養午餐統一由中央補助，讓每個孩子都受平等待遇，並整合中央部會確保食材來源、食安問題，才能讓年輕人敢生、敢養，並回擊曾提的三方承擔費用，依舊無法解決根本問題。

邱鎮軍本月16日提出「教育三軸」，並要推動中央統一補助國中小學免費營養午餐；曾玟學同天舉辦政見發表會，針對營養午餐，曾則有意推動「學膳專法」，參考日本的制度，由中央政府、地方政府與學生家長三方角色，各負擔三分之一費用，才能達到政策永續。

針對推動營養午餐免費政見，邱鎮軍今天早上9點45分，在國民黨苗栗縣黨部舉辦記者會說明，他說，台灣每年出生率逐年下降，今年上半年更只有6萬多名新生兒，這已是國安危機，面對這樣少子化國安危機，政府卻不願處理問題。

邱鎮軍說，民進黨執政7年來，針對少子化有成立少子化辦公室因應，但花大錢做了一堆鼓勵國民生育的政令宣導品，卻沒有實質改善，因此他提出營養午餐全免政策，也是鼓勵民眾願意生育的誘因之。

他表示，就是因為各縣市資源與環境不同，市場物價時有波動，所以更應該要「由中央統一補助，進而統一管理」國中小學營養午餐，更應該「制定午餐專法」，責令行政院建立專案小組，整合教育部國教署、衛福部食藥署與農業部，還有各縣市政府，來管理食材來源、食安問題，共同為營養午餐品質把關。

邱說，政府每年花很多錢購置飛機等軍事武器，或是台電虧損4、5千億元，也由中央政府買單，但為什麼不願意拿出部分經費，投入實質的政策，不只要中央統一補助營養午餐，也要統一補助生育津貼，讓年輕人敢生、敢養。

邱鎮軍、邱競選總部新聞發言人古珮菁表示，對手曾玟學引述資料，提及現在實施營養午餐的6縣市，有5縣市不滿，但民眾不支持原因，不就是擔心食材供給與食安管理的問題，所以更該由中央統一管控，他不理解為何對手用片面文章來扭曲事實，甚至甘願成為民進黨打手，為民進黨護航。

邱鎮軍說，曾玟學提出的三方共同支付營養午餐經費，他認為這又回到老問題，仍是把經費壓力丟給地方政府甚至家長。教育是百年大計，提升全國的教育政策是他的目標，讓孩子不會輸在起跑點，這是他未來進入國會要努力做的事情。