桃園市楊梅區54歲洪姓男子與42歲黃姓女子17日傍晚遭友人48歲鄭姓男子持刀砍傷身亡，夫妻倆陳屍家中，鄭男疑「情財糾葛」行凶後輕生墜樓，警方已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，釐清案情與3人關係。據悉，洪男與黃女育有1子才7歲大，案發時不在家，目前暫時交由黃女的姊姊照顧，還不知父母離世消息，市府將持續追蹤輔導協助創傷復原。

楊梅警方指出，17日下午獲報在楊梅區三民路一棟社區大樓後方有人墜樓，到場發現為鄭男疑似由頂樓墜樓，上樓查找時發現該大樓有一住家門口血跡延伸至頂樓，進入該戶查看，另發現洪男及黃女倒臥血泊中，均已明顯死亡。

據悉，洪男與越南籍的黃女結婚逾10年，期間曾離婚，黃女於離異期間曾和鄭男交往，後來洪男與黃女復婚，2人育有1名7歲兒子。目前初步研判疑是預謀埋伏犯案，除了情分糾葛外，3人間疑似還有金錢借貸關係，鄭男疑在外欠債，要求黃女幫忙還錢，詳細案情仍待進一步調查釐清。

據了解，案發當下就讀小一的男童在學校還沒放學並不在家，後續由社工陪伴前往黃女姊姊位於平鎮的住處，不僅有阿姨照顧，男童的姑姑也陪伴在旁，經親戚安撫沒什麼異狀，目前還不知父母親離世消息，所幸未目睹事發現場，否則恐留下不小創傷。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷表示，經評估，男童與阿姨依附關係尚佳，目前先將男童交由阿姨照顧，後續將持續追蹤輔導，並安排諮商協助創傷復原。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。