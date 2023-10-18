澎湃新聞報導，大陸國新辦10月18日舉行前三季大陸國民經濟運行情況新聞發布會上，中國國家統計局副局長盛來運表示，前三季，大陸國內生產總值（GDP）同比增長5.2％，這為完成全年5％左右的預期目標打下了一個非常好的基礎。初步測算，如果要完成全年預期目標，第四季只要增長4.4％以上，就可以保障完成全年5％左右的預期目標。從這個角度來講，對完成全年預期目標是非常有信心的。

盛來運稱，第一，從經濟走勢來講，經濟運行將延續恢復向好的態勢。從前三季情況來看，無論是生產還是需求，無論從實體經濟預期，還是從實體經濟經營狀況來看，都在恢復向好，經濟運行是有慣性的，相信第四季還會繼續保持企穩回升態勢。

第二，前期推出的一系列穩增長的政策措施效果將繼續顯現。隨著政策逐步落實到位，積極效應將進一步釋放。去年受疫情影響，第四季的GDP增長是2.9％，因此今年第四季基數相對較低。

盛來運表示，基於以上判斷，第四季經濟將會繼續恢復向好，總體保持回升態勢，對實現全年5％的預期目標很有信心。