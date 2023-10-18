藝人金剛（李信樵）日前被週刊直擊與一名穿著細肩帶的女子，現身百貨公司逛街，而該名女子外貌、類型被指與金剛與舊愛丁小芹、梁云菲相似；對此，梁云菲被問及此事僅冷回10字。

根據《鏡週刊》報導，金剛雙十國慶當天被目擊與一名穿著細肩帶的女子，現身中和環球購物中心，可見女方身材相當不錯，濃眉大眼、長相艷麗與金剛的前女友梁云菲類型相似。

對此，金剛回應兩人只是好朋友，現階段就是好好工作，目前時間上都是待在大陸居多，但有時會回墾丁找朋友；然而，被指像金剛新歡的梁云菲，據《三立新聞網》報導，她僅冷淡回應：「不祝福，不理會，不要問我」。

事實上，金剛與梁云菲2019年4月交往，男方一度宣布兩年內娶對方為妻，怎料，隔年4月證實分手；如今梁云菲與潛水教練男友小銨交往約1年半，感情穩定，日前還一同盛裝出席KID婚宴，受訪時被問有無結婚計畫，梁云菲則笑說：「就看他（小銨）要不要求婚」，隨後表示結婚順其自然「我們目前沒計畫要生小孩，還想去很多地方玩」。