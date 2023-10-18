全國運動會10月21日至26日將在南市舉行，苗栗縣政府17日舉行授旗典禮，由苗栗縣長鍾東錦親自為苗栗代表隊授旗，期許苗栗的選手們全力以赴，持續發揮自身潛能，秉持拚戰的精神，為苗栗縣爭取最大榮譽，也為自己的青春寫下精彩的篇章。

苗栗縣今年有299位選手分別參加32種競賽種類。今天在現場接受授旗的項目有：田徑、角力、武術、保齡球、柔道、射擊、拳擊、高爾夫、跆拳道、韻律體操、卡巴迪、競速溜冰、射箭、羽球、室內排球、沙灘排球、網球、桌球、軟式網球、手球、籃球等重點奪牌項目選手。

授旗儀式由參加2023年杭州亞運會卡巴迪項目勇奪銅牌的蔡仲浩選手代表接旗，鍾縣長與蔡仲浩選手一起振臂揮舞縣旗，共同為苗栗縣代表隊喝采鼓勵，期能帶給代表隊好兆頭，載譽而歸，隨後縣長鍾東錦並致贈加菜金共57萬7800元，作為代表隊的後盾。

授旗典禮議長李文斌、議員余文忠、禹耀東、苗栗市長邱鎮軍、教育處處長葉芯慧及苗栗縣體育會總幹事周仁聖到場為選手們加油打氣。

鍾東錦表示，全國運動會獲得金牌不容易，縣府本來是頒發20萬冠軍獎金提高到30萬，另外也給予57萬7800千元的加菜金，看到同學們展現信心，相信選手們一定會盡心盡力為苗栗爭光，這不只是選手們的榮耀，也是苗栗縣的榮耀，期盼苗栗的體育可以跟上腳步，恢復以前體育大縣的地位，在台灣受到各縣市的重視。

李文斌指出，縣長自上任以來對苗栗的體育非常重視，以恢復到苗栗以前體育大縣的榮耀為目標，期望這次比賽會有優越的成績，感謝鍾縣長頒發加菜金及提高賽事獎金，看到選手們體育制服非常的亮麗，唯一美中不足的地方是球鞋，將爭取明年苗栗縣出去比賽都要換新的球鞋，經費不足的部分，苗栗縣體育會將會全力協助縣府共同讓選手們有漂亮的制服各項配備都不輸其他縣市，讓選手們有優異的成績為苗栗縣爭光。