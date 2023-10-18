立法院司法及法制委員會今日審查司法院相關預算案，立委林淑芬認為，判決書系統有疏漏，許多未涉及遮隱原則的判決未公開，法院上傳也未有防呆機制，提案凍結一般行政的348萬，另外，林淑芬對AI草擬判決、編列WiFi建置計畫提出疑問，提案凍結辦理電腦資訊作業項目1200萬元，兩項皆照案通過。

林淑芬指出，很多裁判書沒有涉及到遮隱規則卻未公開，她上網查海事法相關判決也查不到，甚至法院上傳未成功也沒有再傳，連防呆機制都沒有，因此希望司法院提出精進機制。

司法院回應，目前已提出檢核機制，上傳未成功會提醒書記官，若還是未上傳會有考核機制，研考過程須說明原因，避免書記官始終未上傳，導致裁判書未上傳。

至於何時提出檢討機制，司法院說，目前正在執行，年底前會完成開發，明年過年前會上線。

司法院希望該提案能改成主決議免予凍結，不過，林淑芬表示，許多民眾都反映遇過判決書系統問題，但她質詢後，司法院還在line官網說好像沒有這件事，因此她只同意，一般行政預算扣掉人事維持費後，凍結348萬，凍結預算後須送書面報告，經同意後始得動支。

另外，司法院在一般行政費內的辦理電腦資訊作業編列了6億8586萬餘元，林淑芬提出凍結1000萬元，她質疑，AI草擬判決仍有爭議，雖然目前系統暫緩上線，但仍要等公聽會結束，擬定參考規範、指引，形成院內、社會共識後，一樣經過同意過始得動支。

針對司法院編列WiFi建置計畫8800萬元，林淑芬也提案凍結200萬，她說，法院的電信設備網路不一定接收得到，民眾多連不到網路，影響資訊權，希望司法院視各法院對外的通訊品質如何，提供給立院各法院公用WIFI連線品質書面報告後，直接動支。