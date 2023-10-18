娃娃機台張貼有遊戲方式。（翻攝畫面）

新北市蘆洲警分局最近接獲線報，一間被勒令停業的夾娃娃機店，業者改裝鐵門、電鈴，以監視器監控只接熟客上門，夾取骰子依單、雙或點數大小，採博弈方式兌換現金或獎品，警方埋伏多日見時機成熟，破門攻堅查緝，當場逮捕5人並查扣現金40萬、44台賭博機、44塊機台IC版，全案詢後移送法辦。

警方強勢破門攻堅查緝。（翻攝畫面）

娃娃機店暗藏賭場，警方破門入內查緝，一舉逮捕5人並查扣現金40萬、44台賭博機、44塊機台IC版。（翻攝畫面）

據了解，位於蘆洲區民族路上的夾娃娃機店，今年6月29日被依違反《電子遊戲場管理條例》，新北市經濟發展局派員複查後，勒令其停業，但停業期間業者重新裝潢，設立隔間、鐵門、電鈴，以監視器監控門口出入人員，透過Line邀請熟客上門，藉此規避稽查。

蘆洲警分局、三民所接獲情資發現該址隔間內暗藏賭博機台，經過多日蒐證向新北地院聲請搜索票獲准，10月11日晚間9時許前往查緝，業者態度不配合，警方以拔釘器「肉路阿」強勢破門攻堅，現場查獲5人涉案並查扣現金40萬、賭博機台44台、機台IC版44塊、工作手機、帳本等證物，警詢後依違反店子遊戲場管理條例及賭博罪，移送新北地檢偵辦。

三民所副所長侯鴻傑呼籲，為精進社區警政工作，深耕社區及淨化選前治安，將會持續執行｢清源專案3.0｣，若有不法行為將依法嚴辦，遏止歪風。