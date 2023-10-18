美國持續祭出制裁，限制先進半導體產品與技術輸往大陸，企圖拖慢大陸發展高科技甚至軍事領域的速度。專家提醒，美國半導體限制措施，將削弱大陸追趕美國的努力，最終結果會導致大陸武器的品質與先進程度被美國拉開差距。

南華早報報導，美國從去年開始就實施出口管制措施，限制大陸獲得用在超級運算的美國晶片和設備，這些系統會在開發核武和其他軍事技術方面相當重要，今年初拜登也發布行政命令，限制對大陸半導體、微電子、量子技術及人工智慧產業的投資。

周二，美國擴大人工智慧晶片輸陸的範圍，一連串措施都突顯大陸步步進逼已經給美國巨大威脅。對此，美國智庫Rand Corporation高級國防事務研究員Timothy Heath表示，「大陸必須整合現有的供應鏈面對美國制裁，但這對他們來說是一件非常有挑戰的事情。」

此外，Timothy Heath也說，美國半導體的限制措施將削弱大陸追趕美國的努力，最終會導致大陸武器的品質與先進程度被美國拉開差距，「受到美國的限制，加上大陸與美國盟友的關係日益緊張，獲取最先進技術的機會可能消失，大陸在軍民融合上處於不利位置。」