此事故只有1人受傷，王男和緩撞車的李姓駕駛均無飲酒情形。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

又是「自動駕駛」惹禍！18日早上8點多，一名20歲王姓男子開自動輔助駕駛功能，行駛在國道一號北向新營段時，疑似沒有注意到車前狀況，追撞前方緩撞車，王男受到輕傷，幸好意識清楚。

國道警方表示，此事故只有1人受傷，王男和緩撞車的李姓駕駛均無飲酒情形，事故於9點31分排除，全線恢復通車。

警方也呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，若行車開啟駕駛輔助系統行駛國道時，應隨時注意車前狀況並勿過度信賴駕駛輔助系統，以維護自身及他人的行車安全。