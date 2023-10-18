被封為「三上悠亞接班人」、「AV界純慾系王者」的女優河北彩花，今年受邀到高雄參加走鐘獎，典禮上她負責頒發「可以色色獎」，最後由Joeman得獎，但他因參加親人婚宴不克出席，改請好友中指通領獎，結果中指通在台上請河北彩花給他一個愛的抱抱，羨煞全場，而河北彩花稍早也提到這個擁抱，直言很開心接受到台灣人的溫暖。

Joeman今年以開箱日本泡泡浴店的影片奪下今年走鐘獎的可以色色獎，也算首度揭開這類風俗店的真實面紗，然而領獎時好友中指通要求和河北彩花正面擁抱，引來網友熱議，對此，河北彩花稍早在IG限時動態回應：「我很高興感受到台灣人的溫暖和熱烈歡迎」。

河北彩花回應參加走鐘獎感想。（圖／翻攝自saika_kawakita__official IG）

河北彩花更轉發中指通夥伴之之的發文，之之說先前在活動上就對河北彩花的美麗和敬業印象深刻，於是決定出點子邀河北彩花參加走鐘獎，為此複習好久沒做的公關工作，從接洽、談工作細節、服裝贊助、公部門手續都一手包，感謝合作夥伴的配合，並讚河北彩花「真的是天使」，河北彩花也感謝之之等人無微不至的招待和照顧，「很期待有一天可以再次跟您見面」。

河北彩花更發文表示很榮幸被邀請參加走鐘獎典禮，「聽說我是唯一一個從日本邀請來的來賓，我內心充滿喜悅和驚喜」，她很少參加大型頒獎典禮，對這次的經驗印象深刻，除了感謝負責她妝髮等安排的工作人員，也感謝和她一起站在舞台上的中指通先生，謝謝所有台灣和日本網友的觀看，引來網友回應：「河北彩花小姐要常常來台灣玩喔」、「請再來台灣玩喔」、「我看電視看到彩花頒獎，好棒」、「超美的彩花，全場焦點」。