劉揚偉一開場即表示，今年鴻海科技日活動內容絕對是最精彩的一次，首先，今年為首次邀請合作夥伴上台，一家已攜手合作多年、現正引領人類朝著未來邁進的輝達，另一家則是新夥伴ZF Chassis，未來將在鴻海的電動車發展道路上扮演關鍵角色。

劉揚偉指出，輝達及ZF Chassis是鴻海在全球眾多合作夥伴中實力強大的2家。不論是新朋友、老夥伴，透過結合鴻海強大的供應鏈管理、獨有的規模經濟和創新製造，鴻海和合作夥伴將一同攜手改變產業的遊戲規則。

劉揚偉表示，今年鴻海科技日聚焦智慧城市、智慧製造、智慧電動車3領域主軸，巧妙涵蓋集團過去一直在做的事及未來發展方向，並特別介紹鴻海軟體平台CityGPT，將扮演構建智慧城市的關鍵角色，透過打造智慧城市，有效且高效地連結城市的居民與企業。

智慧製造方面，劉揚偉指出，鴻海過往以速度和規模聞名，仰賴的是集團擁有從最基礎到最先進的製造流程技術。鴻海正在推出基於生成式人工智慧（AI）和機器人技術打造的平台和標準，這些平台和標準可複製應用到集團的各廠房中。

劉揚偉表示，鴻海對智慧製造的要求十分嚴格，就像在人類頭髮十分之一大小的空間上，策畫一場完美的世界盃決賽，深具挑戰。鴻海正從一家製造服務公司轉型為平台解決方案供應，這個過程從如何利用智慧製造支持智慧電動車的發展就能明白。

劉揚偉指出，鴻海在短短3年內相繼推出一系列引人注目的電動車產品，包括高級商務房車、跨界休旅車、SUV、皮卡、商用巴士和商用廂型車，今天將展示最新電動車款MODEL N，展現集團全方位的垂直整合能力。

劉揚偉表示，鴻海的委託設計製造服務（CDMS）商業模式，為汽車產業提供完整且能客製化的解決方案，能大幅減少投入成本、並縮短上市時間。這2點正是決定未來電動車成功的關鍵要素，並對此向傳統汽車公司喊話，強調這是未來可充分利用鴻海的優勢。

除了上午可深入了解鴻海的電動物流車，劉揚偉表示，2位策略長關潤及蔣尚義亦將首度登上科技日舞台，分享對電動車及半導體產業的洞察和見解。下午則可認識鴻海的低軌道衛星（LEO），這顆衛星已完成裝箱、預計下個月升空。