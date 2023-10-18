韓國智庫韓亞金研院（Hana Institute of Finance）預估，當地多數產業2024年都可能會有溫和復甦的情況，其中，可重複充電的二次電池、汽車以及造船業等，表現應會更好。半導體可能繼續面臨挑戰，但價格可望回升出現改善。

韓國官方資料顯示，由於國外市場對電動車以及氫動力等，環保車輛需求強勁，當地9月汽車出口額年增9.5%，共達52.3億美元。截至9月份，韓國汽車出口連續15個月成長。其中，北美是最大海外市場，銷售額增22.7%，同時，歐盟出口也成長12.5%。

受到激勵的現代汽車，股價一度上漲1.75%，起亞更是大漲近2%。電池業者，LG Energy Solution則大跌2%，三星SDI也跌1%左右。其它權值股方面，三星電子漲0.86%，SK海力士卻跌0.15%。韓元兌一美元在1351.65價位附近，韓元升1.95元。