國民黨、民眾黨對產生最強候選人的意見分歧，Quickseek輿情大數據創辦人黎榮章蒐集近日的網路輿情聲量走勢，分析藍白陣營粉絲對「藍白合」的主要看法，發現藍營支持者近日主張藍白合和「挺柯」的聲量合計超過5成以上，且較少人提及國民黨提名的侯友宜。

藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，兩邊仍在尋求共識。侯辦發言人黃子哲今表示，已透過書面提出「折衷方案」，並透露民調、民主初選並行是選項之一。

黎榮章昨（17）日在臉書指出，透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年10月1日至10月15日之間的網路輿情聲量走勢，探索藍白支持者對藍白合的主要看法，利用主題風向分析發現，白營粉絲對於「藍白合」明顯出現主戰、主和兩種不同意見，藍營粉絲則意見分歧。

黎榮章進一步提到，白營粉絲佔最大宗的是明確「表示不想跟國民黨合」，有19.2％，另有17.6％認為「應該辯論和比民調」，16.5％認為「藍白合才能下架民進黨」，此外有15.9％白營粉絲指出「藍綠在合作打白」，15.4％批評「國民黨不敢比民調」。藍營粉絲部分，15.8％表示「支持柯文哲」，15.5％主張「藍白合下架民進黨」，15.5％喊出「柯文哲／柯P加油」的關鍵字，12.4％提到「應該韓國瑜加上柯文哲」，11.7％表示「幫韓國瑜加油」，10％喊出「唯一支持柯文哲」，也有10％藍營粉絲表示「不要和柯文哲合作」，還有9.3％提到「應該比民調」等。

就網路數據分析結果，黎榮章發現藍營支持者這幾天主張藍白合和「挺柯」的聲量合計超過5成以上，較少人提及國民黨提名的侯友宜。黎榮章直言，凝聚共識是領導的關鍵能力，「連自己人的共識都凝聚不起來，是要怎麼當總統？」